Lena Gercke verstärkt "Die Höhle der Löwen" als Gast-Löwin

Lena Gercke (37) feiert ein aufregendes TV-Comeback! Das Model, das 2006 als erste Gewinnerin von Germany's Next Topmodel bekannt wurde, wird in der neuen Staffel von der VOX-Show Die Höhle der Löwen als Gast-Investorin auftreten. Die neue Staffel startet am 18. August auf RTL+, und Lena wird in Folge vier, die am 15. September bei VOX ausgestrahlt wird, das etablierte Löwen-Team um Judith Williams (53), Dagmar Wöhrl (71), Ralf Dümmel (58), Carsten Maschmeyer (66), Janna Ensthaler und Frank Thelen (49) ergänzen. Für das Model ist es eine besondere Gelegenheit, wie sie im Interview mit dem Sender verriet: "Es ist eine riesige Ehre, mit dabei zu sein."

Für die Show bedeutet Lenas Teilnahme eine besondere Bereicherung, schließlich ist sie abseits ihrer Modelkarriere seit Jahren eine feste Größe in der Geschäftswelt. 2017 gründete sie die Fashion- und Interior-Marke LeGer by Lena Gercke, die bis heute Millionenumsätze erzielt. Auch ihr Wellness-Startup "Anybody", das vor allem Frauen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden anspricht, zeigt Lenas Engagement als Unternehmerin. Zusätzlich hat sie sich als Investorin in der Immobilienbranche etabliert und begleitet dort Projekte wie "26Homes". Mit dieser Erfahrung bringt sie geballte Geschäftskompetenz mit, die sie nun in der VOX-Sendung in die Waagschale wirft.

Neben ihren beruflichen Ambitionen spielt auch die Familie für Lena eine große Rolle. Wie sie den Spagat zwischen Business und Mama-Alltag schafft, verriet die Unternehmerin vor Kurzem im Podcast "Beyond Business Cast". "Ich habe immer gesagt: Wenn ich zur Arbeit gehe, ist das wie Urlaub", gestand Lena dort offen. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter sei es für sie die richtige Entscheidung gewesen, rasch wieder ins Berufsleben einzusteigen: "Vollzeit-Mama zu sein, würde für mich nicht infrage kommen – das ist so viel härter als zu arbeiten." Mit ihrem Partner und einer Nanny an ihrer Seite habe sie ihren Alltag organisiert, auch wenn Lena betonte: "Das kann sich nicht jede Frau leisten. Aber mit meinem Job hätte ich quasi nicht mehr arbeiten können, wenn ich sie nicht gehabt hätte."

Getty Images Lena Gercke, Model

RTL / Boris Breuer Investoren der 16. Staffel von "Die Höhle der Löwen"

IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025