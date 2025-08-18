Nach Scheidung: Datet Tammy Hembrow nun diesen AFL-Star?

Ist Tammy Hembrow (31) wieder in festen Händen? Wie Daily Mail berichtet, soll die Influencerin aktuell den AFL-Star Bailey Smith daten. Dass zwischen ihnen etwas läuft, soll auch schon den aufmerksamen Followern der Internet-Bekanntheit aufgefallen sein. So zeigte sich Tammy kürzlich in ihrer Instagram-Story in einem grauen Windbreaker von Adidas – der wohl eigentlich dem Sportler gehören soll! "Baileys Jacke", kommentierte ein User sicher.

Außerdem wurden Tammy und Bailey auch schon des Öfteren gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Unter anderem bei romantischen Spaziergängen am Strand und bei einem Dinner-Date in einem luxuriösen Restaurant. Bei einem ihrer Treffen soll der Australier die Jacke, mit der Tammy nun die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich zieht, schon selbst getragen haben – diese scheint inzwischen aber ein Lieblingsstück der Blondine geworden zu sein.

Tammy scheint nun also endgültig mit ihrer gescheiterten Ehe mit Matthew Zukowski abgeschlossen zu haben. Matt und Tammy hatten sich im Dezember 2023 verlobt und nach nur drei Monaten der Beziehung Ja gesagt. Doch bereits kurz nach ihrer Hochzeit im November 2024 folgten Gerüchte über mögliche Probleme, die sich schließlich Anfang des Jahres in einem endgültigen Bruch manifestierten. Auch wenn die Trennung nun schon einige Monate her ist: Die Reality-TV-Bekanntheit hingegen scheint noch nicht vollkommen über die gemeinsame Vergangenheit hinweg zu sein. Seine Ex mit einem neuen Mann an der Seite zu sehen, verletze ihn sehr, wie Matt kürzlich im Podcast "Where's Your Head At?" ehrlich zugegeben hatte.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im August 2025

Instagram / bazlenka Bailey Smith, Sportler