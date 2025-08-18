Co-Star verrät: So cool ist Sophie Turner trotz Mom-Shaming

Sophie Turner (29), bekannt aus der Erfolgsserie "Game of Thrones", geriet kürzlich in die Kritik, weil sie einen Abend ohne ihre Kinder auf einem Konzert verbrachte. Die Schauspielerin hatte auf Instagram Fotos und Videos aus dem Wembley Stadium in London gepostet, wo sie ausgelassen das Konzert der Band Oasis genoss. Statt jedoch nur Applaus zu ernten, sah sie sich mit einem Kommentar konfrontiert, der andeutete, sie vernachlässige ihre Mutterrolle. Ihre schlagfertige Antwort: "Es gibt geteiltes Sorgerecht. Vielleicht waren sie bei ihrem Vater." Damit machte Sophie unmissverständlich klar, dass sie sich nicht beirren lässt.

Ihr Kollege Gianni Paolo, mit dem sie im kommenden Thriller "Trust" zu sehen sein wird, sprang ihr nun öffentlich zur Seite. In einem Interview mit Page Six Radio lobte der Schauspieler Sophie für ihre Reife und ihre beeindruckenden Mutterqualitäten. Er berichtete, dass ihre beiden Töchter Willa und Delphine häufig bei den Dreharbeiten dabei waren und Sophie dabei stets alles souverän meisterte. "Sie ist eine großartige Mutter", betonte Gianni und stellte klar, dass die Kritik an ihrem Konzertbesuch völlig unbegründet sei. Auch ihr Ex-Mann Joe Jonas (36) hatte Sophie in der Vergangenheit als wundervolle Mutter bezeichnet und die gute Zusammenarbeit beim gemeinsamen Co-Parenting hervorgehoben.

Die Kritik an Sophie Turner wirft erneut ein Schlaglicht auf die harsche Behandlung weiblicher Prominenter in der Öffentlichkeit. Bereits während ihrer Ehe mit Joe Jonas, die 2024 endete, stand sie häufig im Rampenlicht und wurde für ihr Verhalten bewertet. Doch Sophie begegnet all dem mit Humor und Selbstbewusstsein. Ihre Schlagfertigkeit und ihre klare Prioritätensetzung gegenüber ihren Kindern verschaffen ihr nicht nur Respekt bei Freunden und Kollegen, sondern auch bei Fans, die genau diese Seite besonders an ihr schätzen.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images / Frazer Harrison Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

