Ärger im Paradies? Gerade erst erblickte das zweite Kind von Jade Roper und Tanner Tolbert das Licht der Welt. Die jungen Eltern dürften Fans des Reality-TVs aus ihrer Teilnahme an der amerikanischen Version von Bachelor in Paradise bekannt sein. Am 30. Juli wurde der kleine Brooks Easton geboren und bereichert seither das Leben der kleinen Familie. Allerdings gibt es seitdem auch eine Flaute im Liebesleben von Jade und Tanner – und das passt dem frischgebackenen Papa so gar nicht!

Im Podcast The Viall Files mit Moderator und Ex-Bachelor Nick Viall (38) verriet der 32-Jährige jetzt, dass er seine Ehefrau regelrecht um Sex anbettelt, weil sie daran gerade kein Interesse zeige. "Ich möchte nicht egoistisch sein – ich hasse es zu fragen, ich hasse es zu versuchen, weil ich nicht möchte, dass es Mitleidssex ist", erklärte der zweifache Vater seine Situation. Bereits nach der Geburt ihres ersten Kindes, Tochter Emerson "Emmy" Avery, habe das Sexleben des jungen Pärchens einen Dämpfer erlitten.

Die Geburt des kleinen Brooks machte vor allem deshalb auf sich aufmerksam, da sie nicht in einem Krankenhaus, sondern im heimischen Ankleidezimmer vonstattenging. Hierzu kam es, da die Fruchtblase des TV-Gesichts bereits zwei Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin geplatzt war und die Wehen daraufhin so stark waren, dass eine Fahrt in eine Klinik nicht mehr möglich war.

Instagram / tanner.tolbert Jade und Tanner Tolbert mit ihrem Sohn Brooks

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert, ihr Mann Tanner und ihre gemeinsame Tochter Emerson

Instagram / jadelizroper Jade und Tanner Tolbert

