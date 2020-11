Jade Roper Tolbert gibt zuckersüße Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Dreifach-Mutter! Am vergangenen Samstag hatten die ehemalige US-Der Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Tanner eine besonders erfreuliche Nachricht auf Social Media verkündet: Ihre beiden Kids Emmy und Brooks haben ab jetzt ein kleines Brüderchen, denn Jade ist zum dritten Mal Mama geworden. Jetzt überraschte sie ihre Fans direkt mit dem nächsten Post: Jade teilte noch am Tag der Geburt das erste Foto ihres Babys im Netz!

"Er ist hier – und er ist perfekt", betitelte Jade ihr neuestes Instagram-Foto, mit dem sie ihrer Community zum ersten Mal ihren Kleinen vorstellt: Auf dem Schnappschuss hält die frischgebackene dreifache Mutter ihr Söhnchen auf dem Arm – und dabei zeigt sie sich sichtlich glücklich und zufrieden. Den Namen ihres Sohnemannes verriet die 33-Jährige bislang allerdings noch nicht.

Dieses niedliche Babyfoto kam bei Jades Social-Media-Fans so richtig gut an: Zahlreiche Anhänger hinterließen Herz-Emojis und Komplimente auf der Fotoplattform. "Herzlichen Glückwunsch! So wunderschön!", "Er ist so süß" oder auch "Du siehst umwerfend aus – und er ist perfekt", schrieben ein paar Nutzer im Netz.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihrem neugeborenen Sohn im November 2020

Instagram / jadelizroper Tanner und Jade Roper Tolbert

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert, ihr Mann Tanner, ihre beiden Kinder Emmy und Brooks im März 2020

