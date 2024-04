Endlich offiziell: Iris Klein präsentiert ihren neuen Freund

Das Gerücht, dass Iris Klein (56) neu verliebt ist, kursiert bereits länger. Im Internet hat die Mutter von Daniela Katzenberger (37) mehrfach angedeutet, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Hier und da zeigte sie sich auch mal mit einem eindeutig männlichen Arm um die Schultern. Doch nun macht sie die Liebe ganz offiziell. Im Interview mit Bild stellt Iris ihren Liebsten endlich der Öffentlichkeit vor, zeigt ihn erstmals auf Fotos und berichtet, wie es zwischen ihnen gefunkt hat. Der Neue heißt Stefan Braun und ist total in seine Iris verknallt. "Ich bin mir mit Iris absolut sicher. Wir sind seit dem 27. Februar ein Paar", schwärmt der 47-Jährige. Und auch die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin schwebt auf Wolke sieben: "Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite."

Es ist sogar schon so ernst, dass die beiden über eine Hochzeit sprechen. "Am liebsten würde ich Iris sofort heiraten. Aber sie ist ja noch verheiratet. Ich habe ihr gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt", versichert Stefan. Und auch Iris ist einer fünften Ehe nicht abgeneigt – sie sagt: "Warum nicht?" Die Frischverliebten haben sich über Social Media kennengelernt. Nach nur vier Tagen kam es zum ersten Date – und offenbar sprühten sofort die Funken. Iris nennt Stefan liebevoll ihren Teddybären. Der Spitzname kommt nicht von ungefähr: "Meine Wahrsagerin sagte, ich solle nicht traurig sein, ich werde bald einen neuen Teddybären bekommen. Einen Mann, groß, kräftig, mit einem riesigen Herzen und starken Schultern." Sie sollte offenbar recht behalten.

Aktuell ist Iris zumindest offiziell noch mit ihrem Ex Peter Klein (57) verheiratet. Die Ehe der beiden war zerbrochen, als sich die Gerüchte verhärteten, er habe sich in Australien als Dschungelbegleitung für Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) einen Seitensprung geleistet. Danach hatte die 56-Jährige eine kurze Beziehung mit ihrem geheimnisvollen Mister T. Doch auch die Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. In einer Instagram-Story deutet Iris an, ihrem Verflossenen sei die mediale Aufmerksamkeit zu viel gewesen.

