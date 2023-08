Jade Roper Tolbert muss wegen Fehlgeburt in die Notaufnahme

Jade Roper Tolbert erleidet schwere Stunden. Die The Bachelor-Bekanntheit sollte eigentlich bald ihr viertes Kind zur Welt bringen. Doch vor einigen Tagen teilte sie die traurigen Nachrichten mit ihrer Community – ihr ungeborenes Baby hat es nicht geschafft und die Brünette wird eine Fehlgeburt erleiden. Dieser Prozess kostet sie nicht nur viele Sorgen, sondern auch gesundheitliche Probleme: Jade muss sogar in die Notaufnahme!

In ihrer Instagram-Story gab Jade am Samstag einen Einblick in ihr Seelenleben – sie war im Krankenhaus! "Ich bin in der Notaufnahme aufgewacht, habe mich schrecklich gefühlt und musste ein Blutbild und einen Ultraschall machen lassen", schreibt sie. Sie habe sich Sorgen gemacht, eine Infektion wegen ihres toten Babys zu erleiden und sei deshalb in die Klinik gefahren.

Später gab die Frau von Tanner Tolpert aber ein Update: Eine Infektion sei ausgeschlossen worden – jedoch produziere ihr Körper noch HCG, sodass ihre Fehlgeburt noch nicht ausgelöst worden sei. "Es ist, als ob er es verleugnen würde", erklärte sie über ihren Körper.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert im August 2023

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert und ihre Familie im April 2023

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert im Februar 2021

