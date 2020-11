Jade Roper Tolbert lässt ihre Fans im Netz an ihrem Babyglück teilhaben! Am vergangenen Samstag erblickte das dritte Kind der einstigen US-Bachelor-Kanditatin das Licht der Welt. Daraufhin teilte die Dreifach-Mutter bereits ein erstes Foto ihres kleinen Sohnemanns auf Social Media. Doch damit nicht genug: Sie postet nun einen weiteren Baby-Schnappschuss im Netz – und verschafft ihren Fans damit einen Eindruck ihrer Hausgeburt!

"Ich kann es kaum abwarten, die Magie mit euch zu teilen – und euch von der Geburt zu erzählen", schreibt Jade voller Vorfreude auf Instagram und betont: "Gerade tauchen wir erst einmal in diese schönen neuen Momente ein." Zusätzlich veröffentlicht sie ein intimes Foto, das kurz nach der Geburt entstanden ist: Auf der Momentaufnahme liegt Jade sichtlich glücklich in einem aufblasbaren Pool – während ihr Mann Tanner das Neugeborene liebevoll in den Händen hält.

Dass die Fotoplattform gerade dieses intime Foto offenbar als "expliziten Inhalt" einstuft, könne die frischgebackene Dreifach-Mutter ganz und gar nicht nachvollziehen. "Instagram markiert diesen Post als 'explizit' oder als 'Inhalt, der Gewalt enthält'", zeigt sich Jade verwundert. Sie stellt klar: "Eine Geburt ist schön!"

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert und ihr Mann Tanner nach der Geburt ihres Sohnes

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihrem neugeborenen Sohn im November 2020

Instagram / tanner.tolbert Jade Roper Tolbert und ihr Mann Tanner im August 2020

