Traurige News: Jade Roper Tolbert wird Fehlgeburt erleiden

Jade Roper Tolbert macht erschütternde Neuigkeiten publik. Eigentlich hätte es für die ehemalige The Bachelor-Kandidatin nicht besser laufen können: Nach Töchterchen Emmy und Sohnemann Brooks durften sich die TV-Bekanntheit und ihr Mann Tanner Tolpert über ihren zweiten Sohn Reed freuen. Doch nun machen traurige News die Runde: Jade verrät im Netz, dass sie erneut schwanger ist – sie aber ihr Kind verlieren wird.

Auf Instagram teilt die 36-Jährige die Nachricht mit ihren Fans: "Es fühlte sich an, als würden alle meine Träume wahr werden, ein weiteres Baby in unserem Leben willkommen zu heißen [...]. Obwohl unsere Herzen völlig gebrochen sind, [...] waren wir gesegnet, dass seine Seele uns für diese kurze Zeit berührt hat." Wie Jade enthüllt, habe das Herz ihres Babys aufgehört zu schlagen, weshalb sie nun auf die Fehlgeburt warte. "Ich hoffe, dass dies auf natürlichem Wege geschieht und vertraue [...] auf meinen Körper [...]. Während ich also hier meinen Bauch halte, ruht der Körper unseres süßen Babys in meiner Gebärmutter, während seine Seele aufsteigt", schreibt sie zudem unter dem Beitrag.

In den Kommentaren bringen ihre Fans viel Mitgefühl zum Ausdruck. "Dass du uns in diesem Moment an deinem Leben teilhaben lässt, ist für so viele von Bedeutung, und ich hoffe, dass du in dieser Zeit mit nichts als Liebe und Unterstützung umgeben bist", schreibt ein User, während ein weiterer kommentiert: "Dieser Verlust tut mir so unendlich leid für dich, Tanner und die Kinder. [...] Ich sende ganz viel Liebe."

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert und ihre Familie im April 2023

Getty Images Jade Roper Tolbert, TV-Bekanntheit

Getty Images Jade Roper Tolbert und ihr Mann Tanner

