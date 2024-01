Geburtstermin: Jade Roper Tolbert gedenkt verstorbenen Babys

Jade Roper Tolbert feiert einen traurigen Geburtstag. Die US-Amerikanerin und ihr Ehemann Tanner Tolbert mussten im vergangenen Jahr einen schweren Verlust verkraften. Obwohl das Bachelor in Paradise-Paar eigentlich gehofft hatte, ein weiteres Mal Eltern zu werden, hörte das Herz ihres ungeborenen Babys auf zu schlagen und die Brünette erlitt eine Fehlgeburt. Diese Woche hätte ihr kleiner Schatz eigentlich geboren werden sollen – und Jade und Tanner gedenken ihres verlorenen Sohnes mit einer kleinen Feier.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die dreifache Mutter am Dienstag einen Einblick in die intime Gedenkfeier. Ein Foto zeigt eine Torte, auf der der Name Beau steht – so hätte ihr Sohn heißen sollen. Gemeinsam pustet die Familie in einem Video die Kerze auf dem Kuchen aus. Zudem erklärte Jade ganz emotional: "Tanner hat mir heute Morgen Rosen gebracht, denn heute war Beaus Geburtstermin..."

Nach dem Tod ihres ungeborenen Kindes musste Jade durch eine schwere Zeit gehen. Noch einige Tage hatte sie ihr Baby im Mutterleib tragen und deshalb sogar eine Klinik aufsuchen müssen – denn sie hatte eine Infektion befürchtet. Wenig später gab sie jedoch Entwarnung.

Getty Images Jade Roper Tolbert und ihr Mann Tanner

Instagram / jadelizroper Geburtstagskuchen für Jade Roper Tolberts Sohn

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert und ihre Familie im April 2023

