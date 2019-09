Sie posierte bereits für das legendäre Magazin Sports Illustrated und landete im Sommer dieses Jahres sogar auf dem Cover, sie ist als Model genauso gefragt wie als Schauspielerin und Moderatorin: Camille Kostek legt gerade eine steile Karriere hin. Doch der Weg der 27-Jährigen aus Connecticut war nicht immer einfach. Kaum vorstellbar, dass eine Schönheit wie Camille anfangs viel Kritik einstecken musste – ausgerechnet für ihre Figur! Doch genau das passierte dem Multitalent mit den idealen Bikini-Maßen, wie Camille jetzt enthüllte.

In der aktuellen Ausgabe des Ocean Drive Magazine verrät die Blondine, dass Model-Agenten in New York ihr klarmachten: Entweder du nimmst ab oder du kannst deine Karriere auf dem Laufsteg und vor der Kamera vergessen! Der Schlankheitswahn schockierte das Nachwuchs-Model: "Eine Agentur fragte mich sogar, ob ich nicht ein paar Kilo zunehmen wolle, um als Plus-Size-Model durchzustarten." Keine der großen Agenturen wollte sie unter Vertrag nehmen.

Doch dann sah sie 2017 einen Aufruf von Sports Illustrated. Das Magazin rief Models mit Kurven auf, sich mit einem Video zu bewerben. Camille nahm einen Clip auf, schickte ihn ein – und wurde als eine der Finalistinnen ausgewählt. Zwei Jahre später strahlte sie vom Cover des Kult-Magazins. Wer weiß, ob Camille dieser Coup auch gelungen wäre, wenn sie auf den Rat der Agenten von damals gehört hätte …

Getty Images Camille Kostek im Juni 2019

