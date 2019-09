Steve Kazee (43) wird zum ersten Mal Papa – und dank der Tochter seiner schwangeren Baby-Mama Jenna Dewan (38) dürfte das zu einem Klacks für den Sänger werden! Steve wird zum ersten Mal Vater, seine Freundin Jenna hat bereits ein Kind: Everly (6) stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Channing Tatum (39). Und Everly hat Steve es nun zu verdanken, dass er sich bestens für seine neue Rolle als Vater gewappnet fühlt!

Steve und Everly scheinen sich sehr nahe zu stehen! In einem emotionalen Instagram-Post schwärmte der 43-Jährige in den höchsten Tönen von der Sechsjährigen und bezeichnete sie als "größtes Geschenk", das er zusammen mit Jenna erhalten habe. "Wenn ich sehe, wie toll Jenna mit ihr umgeht, kann ich schon so viel für das Eltern-Dasein lernen", beteuerte der Musiker und betonte außerdem: "Evie hat mir so viel darüber beigebracht, was es bedeutet, ein Kind zu lieben und mit ihm zu kommunizieren." Er könne es kaum erwarten, ihr ein Geschwisterchen zu schenken und ihre "kleine Familie ein klein bisschen größer zu machen."

Am Dienstag gaben Steve und Jenna ihr süßes Geheimnis preis. Der Musicaldarsteller und die Tänzerin präsentierten auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen stolz den stetig wachsenden Babybauch. "Mutter zu werden, ist einfach die absolut beste und unglaublichste Sache, die ich jemals erlebt habe", schrieb die 37-Jährige und kann ihr Glück offenbar noch immer kaum fassen.

Instagram / stevekazee Steve Kazee und Jenna Dewan im September 2019

MEGA Jenna Dewan (rechts) mit ihrer Tochter Everly im Mai 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Tochter Everly, Juli 2019

