Starttermin für die siebte Staffel von "The Rookie" bekannt

Die Fans von "The Rookie" können aufatmen. Die siebte Staffel der beliebten Polizeiserie mit Nathan Fillion (53) als John Nolan steht in den Startlöchern. Laut Kino.de geht die Serie in den USA ab dem 7. Januar 2025 weiter. Nur drei Tage später, am 10. Januar 2025, können auch deutsche Zuschauer die neuen Folgen bei Sky und WOW im Originalton streamen. Die deutsche Synchronfassung folgt bereits am 24. Januar 2025. Damit verkürzt sich die Wartezeit für das hiesige Publikum erheblich, und die Spannung steigt, wie sich John Nolans Weg als ältester Neuling beim LAPD fortsetzen wird.

Die kommende Staffel verspricht einige Überraschungen und Neuerungen. Mit 18 Episoden kehrt die Serie außerdem zu ihrer ursprünglich geplanten Länge zurück, nachdem die vorherige Staffel aufgrund des Autorenstreiks verkürzt werden musste. Zudem stehen Veränderungen im Team an. Während Jenna Dewan (44) als Lt. Bailey Nune aufgrund ihrer Schwangerschaft in einigen Folgen fehlen wird, stoßen neue Kollegen wie Deric Augustine und Patrick Keleher zum Cast hinzu. Auch die Rückkehr einiger Bösewichte aus vergangenen Staffeln ist nicht ausgeschlossen, was für zusätzliche Spannung sorgen dürfte.

Nathan Fillion, der seit Beginn der Serie die Rolle des John Nolan verkörpert, ist in Hollywood längst kein Unbekannter mehr. Berühmt wurde er unter anderem durch den Serienhit "Castle", wo er an der Seite von Stana Katic (46) spielte und sich eine treue Fangemeinde aufbaute.

Instagram / jennadewan Schauspielerin Jenna Dewan

Getty Images Nathan Fillion und Stana Katic im März 2012 in Beverly Hills.

