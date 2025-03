Channing Tatum besucht Konzert mit Inka und Tochter Everly

Channing Tatum (44) hat sich eine ganz besondere Auszeit mit seiner Tochter Everly (11) gegönnt. Gemeinsam besuchten die beiden am vergangenen Freitag das Konzert von Kelsea Ballerini (31) in Los Angeles. Der Schauspieler wurde laut People nicht nur mit seiner elfjährigen Tochter gesichtet, sondern auch mit seiner neuen Freundin, dem 25-jährigen australischen Model Inka Williams. Kurz nach der Trennung von Zoë Kravitz (36) im Oktober 2024 scheint der Magic Mike-Star seine neue Beziehung bereits aktiv in die Zeit mit seiner Tochter zu integrieren.

Bereits im vergangenen Jahr wurden Channing und Everly bei einem Auftritt von Taylor Swift (35) gesehen, wobei der "Blink Twice"-Darsteller mit seiner mitreißenden Tanzperformance alle Blicke auf sich zog. Auch für die "The Eras"-Tour der Sängerin ließ er sich mehrfach begeistern und begleitete seine Tochter unter anderem nach London. Channing, der Everly zusammen mit seiner Ex-Frau Jenna Dewan (44) großzieht, erklärte bei "Late Night with Seth Meyers", wie besonders diese Konzerterlebnisse für ihn seien: "Es mit seiner Tochter zu sehen, ist etwas ganz anderes, weil man einfach mitmachen muss. Ich habe getanzt, wie ich noch nie zuvor getanzt habe."

Neben ihrer gemeinsamen Liebe zur Musik verbindet Channing, der seit 2018 von Everlys Mutter Jenna getrennt lebt, und seine Tochter auch die Leidenschaft fürs Tanzen und die Kunst. Everly, die sich für irischen Tanz begeistert, gewann im letzten Jahr bei einem Wettbewerb, worüber ihr stolzer Vater auf Instagram schwärmte. Dort teilt er auch immer wieder ihre künstlerischen Werke, wie etwa eine beeindruckende Anime-Zeichnung, und lobt das Talent seiner Tochter.

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly, September 2024

Instagram / channingtatum Gemaltes Bild von Everly Tatum, 2024

