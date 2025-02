Jenna Dewan dreht brutale "The Rookie"-Szenen mit Verlobtem

Jenna Dewan (44), bekannt als Bailey Nune aus der Serie "The Rookie", stand zusammen mit ihrem Verlobten Steve Kazee (49) vor der Kamera, um eine besonders emotionale und intensive Folge der siebten Staffel zu drehen. Steve spielte dabei die Rolle des Jason Wyler, Baileys gewalttätiger Ex-Mann, der nach seinem Gefängnisausbruch für Chaos sorgt. In der fünften Folge kam es schließlich zu einer brutalen Konfrontation zwischen den beiden. Dabei hat es dem Paar großen Spaß gemacht, solche extremen Momente gemeinsam zu erleben, wie Jenna nun in einem Interview mit Variety verriet. Nach den intensiven Szenen hätten beide gelacht und über die ungewöhnliche Situation gescherzt.

Der Dreh war für das Paar nicht nur eine Premiere, sondern offenbarte auch neue Seiten ihrer Beziehung. Bereits bei der ersten Besprechung, als Showrunner Alexi Hawley erklärte, dass er sich Steve für die Rolle wünsche, war Jenna begeistert. Sie betonte, dass sie ein großer Fan von Steves Talent sei und überzeugt war, dass ihre enge Bindung es ihnen ermöglichen würde, ihre Figuren besonders glaubwürdig darzustellen. "Es fühlt sich sicherer an, solche Szenen mit jemandem zu spielen, dem man vertraut und mit dem man nach Hause fährt", verriet sie im Interview. Trotz der Härte ihres Aufeinandertreffens am Set hatten die beiden Schauspieler sichtlich Freude am kreativen Prozess miteinander.

Jenna und Steve sind seit 2020 verlobt und stolze Eltern von zwei Kindern, Callum (4) und Rhiannon. Darüber hinaus hat Jenna aus ihrer früheren Beziehung mit Channing Tatum (44) noch eine Tochter, Everly (11). Die beiden Schauspieler äußerten sich begeistert über ihre ersten Dreharbeiten als Paar – wobei Jenna verriet, dass sie vorher nicht wussten, wie gut sie im Beruf harmonieren würden: "Wir hätten nicht gedacht, dass wir so gut zusammenarbeiten. Jetzt wissen wir es."

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im Januar 2023

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

