Jenna Dewan und Tochter Everly genießen Mädelszeit zu zweit

Jenna Dewan (43) und ihre Tochter Everly (11) beweisen mit ihrem neuen Post, dass sie vielleicht das coolste Mutter-Tochter-Duo in ganz Los Angeles sind! Am Wochenende rockten die beiden die "Short N' Sweet"-Tour von Sabrina Carpenter (25) und hatten dabei offensichtlich jede Menge Spaß. Auf Instagram teilte die Vollblutmama ein paar Schnappschüsse und ein kurzes Video von ihrer "Girls' Night Out", also ihrem Mädelsabend – wie sie ihren Beitrag stilecht betitelte. Passend zum Anlass trugen beide farblich abgestimmte Outfits: Jenna glänzte in einem weiß-blauen Ringer-T-Shirt mit funkelnden Strähnen im Haar, während Everly in einem weiß-pinken Oberteil und mit Glitzer-Sommersprossen im Gesicht strahlte. Das Zweiergespann rundete seinen Look mit rot schimmerndem Lipgloss ab.

Auf einem besonders niedlichen Foto gibt die Influencerin ihrer Tochter einen dicken Kuss auf die Wange. Ein anderes Bild zeigt Everly vor der Konzert-Location in einer lässigen weißen Cargohose und einer schwarzen Bomberjacke. Jenna teilt sich das Sorgerecht für Everly, liebevoll "Evie" genannt, mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44). Die beiden lernten sich 2006 am Set von "Step Up" kennen, feierten 2009 eine Traumhochzeit in Malibu und trennten sich neun Jahre später. Ihre Scheidung wurde allerdings erst vor Kurzem, am 25. September 2024, offiziell finalisiert.

Seit ihrer Trennung von Channing hat sich für Jenna einiges verändert – und das im besten Sinne. Bereits 2018, nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus, fand sie mit Schauspieler Steve Kazee (49) ihr neues Glück. Die romantische Verlobung im Februar 2020 war nur der Beginn eines neuen Kapitels. Gekrönt wurde dieses durch die Geburt ihrer gemeinsamen Kinder Callum (4) und der erst fünf Monate alten Rhiannon. Jenna gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr buntes Patchworkfamilienleben und lässt ihre Fans gerne an den besonderen Momenten ihres Alltags teilhaben.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihren Töchtern Everly und Rhiannon

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

