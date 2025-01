Jenna Dewans Tochter Everly (11) trug ein Jahr lang nur Lila

Jenna Dewan (44) hat in einem Interview spannende Einblicke in das Leben ihrer Tochter Everly gegeben. Die Schauspielerin erzählte, dass die Elfjährige ein ganzes Jahr lang ausschließlich lilafarbene Kleidung getragen habe. "Sie hat einfach ihren eigenen Stil, und ich habe sie machen lassen", verriet Jenna bei den 2024 InStyle Imagemaker Awards gegenüber People. Mittlerweile habe Everly ihren Stil verändert und sei vom "Softie-Schoolgirl-Look" begeistert – eine Mischung aus schulischem, schickem Style mit Einflüssen der K-Pop-Band Blackpink. "Sie wird langsam zu einer Fashionista und macht immer ihr eigenes Ding", schwärmte die stolze Mutter.

Everly, die aus ihrer Beziehung zu Ex-Mann Channing Tatum (44) stammt, ist nicht Jennas einziges Kind. Mit ihrem Verlobten Steve Kazee (49) hat sie die sieben Monate alte Rhiannon und den vierjährigen Callum. Besonders beeindruckend findet die Tänzerin die liebevolle Beziehung ihrer älteren Kinder zur kleinen Rhiannon: "Evie ist total vernarrt in sie und will sie ständig halten und wiegen", berichtete Jenna im Gespräch. Auch Callum, der als einziger Junge zwischen den Geschwistern steht, sei von der kleinen Schwester begeistert. Trotz der Herausforderungen, drei Kinder in den Alltag zu integrieren, beschrieb Jenna die gesamte Familiensituation als "großartig".

Everlys Sinn für Kreativität und Individualität zeigt sich allerdings nicht nur in ihrer Modewahl. Channing, der ebenfalls immer wieder von seiner Tochter schwärmt, demonstrierte kürzlich das beeindruckende Anime-Zeichnungstalent seiner Tochter auf Instagram. Immer häufiger begeistert die Elfjährige auch bei öffentlichen Auftritten. Im Februar 2023 lief sie mit ihrem Vater über den roten Teppich der Premiere des Animes "Demon Slayer" in New York. Passend zum Event trug Everly eine lila Perücke, inspiriert vom Stil der Figur Shinobu Kocho. Vater und Tochter verbindet außerdem die Liebe zum Verkleiden. So schlüpften sie im letzten Jahr bei einem gemeinsamen Besuch eines Mittelaltermarkts in fantasievolle Kostüme – Everly entschied sich für einen Look als "Piraten-Assassinin". Ihre Eltern scheinen stolz darauf zu sein, sie dabei zu unterstützen, sich so individuell auszudrücken.

Getty Images Everly Tatum, Jenna Dewan und Callum Kazee im August 2024

Craig Barritt/Getty Images for Aniplex of America/Crunchyroll, Instagram / channingtatum Collage: Channing Tatum mit Tochter Everly Tatum

