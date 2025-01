Nach Scheidung hat Jenna Dewan eine andere Sicht aufs Leben

Jenna Dewan (44) hat in einem bewegenden Essay für das Magazin InStyle Einblicke in ihr Leben gegeben. Die Schauspielerin reflektierte dabei über das schwierige letzte Jahr, in dem sie ihre Scheidung von Channing Tatum (44) abschloss. Nach ihrer Trennung im Jahr 2018 und mehreren Jahren juristischer Verhandlungen wurde die Scheidung der beiden Stars im Oktober 2024 finalisiert. Jenna und Channing, die sich 2006 am Set von "Step Up" kennengelernt hatten, waren neun Jahre verheiratet und teilen sich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Everly. Zusätzlich zu ihrer Co-Parenting-Rolle widmet sich Jenna mittlerweile ihrem Familienleben mit ihrem Verlobten Steve Kazee (49), mit dem sie zwei weitere Kinder hat.

In ihrem Essay sprach Jenna offen darüber, welche Lektionen sie aus dieser herausfordernden Zeit mitgenommen hat. So schreibt sie: "Im vergangenen Jahr habe ich gelernt, dass das Leben einem genau das bringt, was man lernen muss, und zwar genau zur richtigen Zeit. Die Übergänge waren nicht nur Veränderungen – sie waren Einladungen, zu wachsen, mich dem Unbehagen hinzugeben und die Kraft zu entdecken, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte" Sie habe gelernt, sich in ihren Beziehungen nicht mehr übermäßig anzupassen und stattdessen zu akzeptieren, dass Unzufriedenheit Platz für Wachstum schaffe. "Manchmal zerbrechen Dinge, weil man nicht mehr in das Gefäß passt, in dem man sich befindet, und das ist in Ordnung", erklärte die Tänzerin und Schauspielerin. Trotz allem blickt Jenna optimistisch in die Zukunft.

Jenna schreibt in Bezug auf ihr zukünftiges Leben: "Neuanfänge, so habe ich gelernt, warten nicht auf den Kalender oder auf eine große Ankündigung. Sie geschehen in ruhigen Entscheidungen: sich selbst vergeben, wieder auftauchen, Vertrauen in den Prozess haben, auch wenn alles hoffnungslos erscheint." Sie fügt hinzu: "Die Schönheit des Lebens liegt in der Unvollkommenheit, dem Lachen nach den Tränen, den Momenten des Zweifels, die der Klarheit weichen. Wenn Sie die Reise umarmen anstatt sich an das Ziel zu klammern, fangen Sie an, sich mit mehr Freude zu überraschen, als Sie es je für möglich gehalten haben." Zum Schluss schreibt sie: "Jedes neue Kapitel ist ein Geschenk, das darauf wartet, ausgepackt zu werden. Ich bin so dankbar für meine Familie, die Liebe und Anwesenheit meines Partners Steve und die Abenteuer, die wir dieses Jahr erleben werden. Ich sehe einige Reisen, viel Familienlachen und, was am wichtigsten ist, vielleicht endlich eine Hochzeit!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

Anzeige Anzeige