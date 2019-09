Jessye Norman gehörte zu den ganz Großen in der Opern-Szene! Die Sopranistin hatte schon in Kindheitstagen die Musik für sich entdeckt und schaffte es schließlich vom Gospelchor in der Kirche auf die große Bühne. Während ihrer Karriere gewann sie vier Grammy Awards und viele weitere Preise. Doch jetzt werden traurige Nachrichten über die Künstlerin bekannt: Jessye starb nun im Alter von 74 Jahren!

Associated Press liegt ein Statement der Familie vor: Demnach ist die US-Amerikanerin einem septischen Schock und Multiorganversagen erlegen, die die Folge einer Rückenmarksverletzung gewesen seien, die sie bereits 2015 erlitten hätte. "Wir sind so stolz auf Jessyes musikalische Leistungen und die Inspiration, die sie dem Publikum auf der ganzen Welt gegeben hat und die auch weiterhin Freude hervorbringen wird", schreiben die Angehörigen weiter. Doch auch ihr soziales Engagement werde man nie vergessen. Die preisgekrönte Sängerin habe sich unter anderem gegen Hunger, Obdachlosigkeit und für Jugendentwicklung eingesetzt.

Neben den zahlreichen Auszeichnungen wurden Jessye auch andere Ehren zuteil: So durfte sie bei der zweiten Amtseinführung der US-Präsidenten Ronald Reagon und Bill Clinton (73) singen, 1996 bei den Olympischen Sommerspielen und 2002 an der Gedenkstätte der Terroranschläge vom 11. September 2001.

