Sylvester Stallone hofft auf weitere Staffeln "Tulsa King"

Gute Nachrichten für Fans von Sylvester Stallone (79): Der Schauspieler hat auf seinem Instagram-Kanal angekündigt, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Erfolgsserie "Tulsa King" abgeschlossen sind. Die neuen Folgen könnten bereits im Herbst 2025 Premiere feiern, nachdem die ersten beiden Staffeln jeweils im November 2022 und 2024 erschienen sind. Für Sylvester Stallone ist das Ende der dritten Staffel jedoch keineswegs der Schlusspunkt. Er gab bekannt, dass die Planung für eine vierte Staffel schon in den Startlöchern steht und deutete sogar an, dass er sich eine fünfte Staffel sehr gut vorstellen könnte. "Ich kann es kaum erwarten, bis alle sehen, was Staffel 3 zu bieten hat. Wir beginnen sehr bald mit den Dreharbeiten zu Staffel 4 und danach hoffentlich Staffel 5!", schwärmte der "Rocky"-Star begeistert.

Bisher hat Paramount+ die vierte Staffel noch nicht offiziell bestätigt, doch angesichts des enormen Erfolgs der Serie scheinen die Chancen auf eine Fortsetzung gut zu stehen. "Tulsa King" gilt laut filmstarts.de als einer der größten Hits des Streamingdienstes und begeistert mit der Geschichte des Gangsters Dwight Manfredi, den Sylvester Stallone auf charmante Weise verkörpert. Zusätzlich zur Hauptserie wird bereits an einem Spin-off gearbeitet. Dieses trägt den Titel "NOLA King" und rückt eine neue Figur ins Zentrum, gespielt von niemand Geringerem als Samuel L. Jackson (76). Die Einführung dieser Rolle soll in der gerade abgedrehten dritten Staffel stattfinden und den Übergang zum Ableger vorbereiten.

Privat ist Sylvester Stallone seit vielen Jahren glücklich verheiratet und Vater von fünf Kindern. Neben seiner Schauspielkarriere hat er über die Jahrzehnte auch als Regisseur und Produzent seine Spuren in der Film- und Serienwelt hinterlassen. In Interviews zeigt er sich oft reflektiert und erklärt, dass ihm vor allem die Verbindung zu seinen Fans am Herzen liegt. Die Arbeit an Projekten wie "Tulsa King" bezeichnet er als erfüllend, da sie ihm die Möglichkeit gibt, neue Seiten seines Schauspieltalents zu zeigen. Sein Enthusiasmus für das Projekt ist dabei nicht zu übersehen, genauso wie sein Wunsch, die Serie mit weiteren Staffeln fortzuführen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images "Rocky"-Legende Sylvester Stallone

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Dezember 2023