Die Musikwelt trauert um einen der ihren! Busbee arbeitete mit den ganz Großen zusammen. Der Songwriter und Produzent verhalf Megastars wie Christina Aguilera (38), Pink (40) oder Shakira (42) zu Erfolg und erfolgreichen Hits. Auch mit einigen Country-Stars wie Maren Morris oder Keith Urban (51) verkehrte er und wurde sogar für einen Grammy nominiert. Doch der Kreativkopf, der mit bürgerlichem Namen Michael James Ryan hieß, starb nun im Alter von 43 Jahren!

Busbees Label Warner Records verkündete die traurige Nachricht am Sonntag auf Instagram: "Busbees Freundlichkeit und Vermächtnis werden nie vergessen werden und unsere Herzen und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie." Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt, allerdings hatte der Künstler bereits zuvor gesundheitliche Probleme gehabt: Nach Angaben von Variety litt der US-Amerikaner seit dem Sommer an einem Glioblastom, einer Form des Hirntumors, und befand sich deswegen in Behandlung.

Nicht nur seine Familie inklusive seiner drei Kinder trauern um den 43-Jährigen. Shakira gedachte ihrem einstigen Kollegen mit emotionalen Worten im Netz: "Busbee, du hast uns so früh verlassen, aber deine Musik und deine Leidenschaft wird bei uns bleiben und in Ehren gehalten werden.

Getty Images Busbee 2017 in Nashville

Getty Images Busbee 2018 in Los Angeles

Instagram / shakira Busbee und Shakira



