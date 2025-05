Kim Kardashians Sohn Psalm feiert Superhelden-Geburtstag

Kim Kardashian (44) hat für ihren Sohn Psalm West anlässlich seines sechsten Geburtstags eine spektakuläre Superhelden-Party mit dem Motto "Deadpool & Wolverine" ausgerichtet. Auf Instagram gab die Reality-TV-Ikone und vierfache Mutter Einblicke in den besonderen Tag: Bilder zeigen etwa eine riesige Geburtstagstorte, Kim und Psalm beim Basketballspielen und weitere Gäste wie seine Geschwister North (11), Saint (9) und Chicago (7), seine Tante Khloé Kardashian (40) oder Großmutter Kris Jenner (69).

Auffällig war jedoch: Psalms Vater, Kanye West (47), war nicht vor Ort. Seit der Scheidung im Jahr 2022 haben Kim und Kanye getrennte Wege eingeschlagen. Kanye, der inzwischen in einer neuen Ehe mit Bianca Censori (30) lebt und in letzter Zeit durch diverse Kontroversen auffiel, bleibt öffentlichen Familienfeiern meist fern. Kim hat in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen gesprochen, ihre Karriere, das Familienleben und die Erziehung der vier Kinder miteinander zu vereinbaren. "Elternsein ist wirklich schwer. Aber ich gehe einfach einen Tag nach dem anderen an", gab sie in einer Folge der Reality-Serie The Kardashians zu.

Neben ihrer Rolle als Mutter verfolgt Kim weiterhin ehrgeizig ihre Ziele. Erst kürzlich feierte sie ihren Abschluss im Jurastudium mit einer ausgelassenen Gartenparty samt klassischem Cap und Gown. Mit ihrem 2019 gegründeten Modeunternehmen vertreibt sie erfolgreich Shape- und Loungewear.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago und Psalm, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago und Psalm West tanzen bei Psalms Geburtstagsparty, 2025

Anzeige Anzeige