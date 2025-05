Die ersten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2025 stehen fest

Die neue Staffel von Bauer sucht Frau steht in den Startlöchern – und Moderatorin Inka Bause (56) präsentiert die ersten vier Teilnehmer. Mit dabei ist die 55-jährige Simone aus dem Saarland, die sich mit ihrem Gnadenhof einen Lebenstraum erfüllt hat und nun einen Partner sucht, der ihre Liebe zu Tieren und zum Schlager teilt. Daniel (33) aus Nordrhein-Westfalen führt einen Familienhof am Niederrhein und träumt von einer humorvollen und treuen Partnerin. Der sportliche Friedrich (29), ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, hegt den Wunsch, mit der richtigen Frau eine Familie zu gründen. Johann, ein 60-jähriger Witwer aus Niedersachsen, wagt den Schritt zur Datingshow, um seinen Lebensabend nicht allein, sondern an der Seite einer liebevollen Frau zu verbringen.

Die Kandidaten präsentieren sich mit facettenreichen Persönlichkeiten und Geschichten: Simone lebt mit ihrem Enkel auf dem Gnadenhof und betreut dort Pferde, Ponys, Esel, Ziegen und weitere Tiere mit Hingabe. Daniel beschreibt sich als Familienmensch, der sich ebenso sehr für Landwirtschaft wie für menschliche Beziehungen begeistern kann. Friedrich ist ein leidenschaftlicher Triathlet und hofft darauf, eine ebenso tatkräftige und selbstbewusste Frau zu finden, der er irgendwann seinen Hof anvertrauen könnte. Johanns Mut, seiner verstorbenen Frau den Wunsch zu erfüllen, zeigt seine romantische und naturverbundene Seite, die sich in seiner Liebe zu Ausflügen und dem Leben auf seinem Bauernhof widerspiegelt.

Inka Bause moderiert nicht nur "Bauer sucht Frau", sondern unterstützt auch international bei der Suche nach der großen Liebe. Schon in der internationalen Version konnten Kandidaten ihre Herzen auf der ganzen Welt öffnen und spannende Geschichten erzählen. Die neue Staffel der deutschen Ausgabe verspricht ebenso emotionale Begegnungen und tiefgehende Einblicke in das Leben der Landwirte – dabei wird einmal mehr deutlich, wie unterschiedlich die Wege zur Liebe sein können.

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Huber und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

