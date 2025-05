Fans sind verwirrt: Paul Janke teilt Hochzeitsfotos von sich

Paul Janke (43), bekannt aus der ersten Staffel von Der Bachelor, hat seine Fans mit neuen Fotos auf Instagram in Verwirrung gestürzt. Auf den Bildern ist der TV-Star an der Seite einer Frau im Hochzeitslook zu sehen, die beiden posieren wie ein frisch verheiratetes Paar. Unter den romantischen Aufnahmen, die am Gardasee entstanden sind, findet sich der Kommentar: "25.05.25 – Mein Hochzeitsdatum." Kommentatoren und sogar Prominente wie Andrej Mangold (38) fragten sich, ob es sich dabei um eine echte Hochzeit handelt. Wie sich herausstellt, war alles nur ein inszeniertes Fotoshooting!

Die Frau an Pauls Seite ist Anna Victoria Reiser, eine 32-jährige Vertrieblerin aus Augsburg. Anna und Paul kennen sich seit etwa eineinhalb Jahren und standen bereits bei einem früheren Shooting auf Mallorca gemeinsam vor der Kamera. Auch die aktuellen Bilder in Italien wurden im Rahmen eines professionellen Shootings aufgenommen, nicht etwa für eine echte Trauung. Anna schwärmt von dem Erlebnis gegenüber dem Berliner KURIER: "Magisch", nennt sie das Gefühl, von Paul einen – wenn auch gespielten – Antrag zu bekommen. Auf die Frage, ob mehr als Freundschaft zwischen den beiden möglich sei, bleibt sie geheimnisvoll: "Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt."

Bereits im Februar hatte der 43-Jährige mit einer Instagram-Story für Wirbel gesorgt. Damals teilte der ehemalige Bachelor ein Foto aus dem Schnee und verkündete dabei augenzwinkernd das Datum "25.05.2025" als sein geplantes Hochzeitsdatum. "Perfektes Datum für unsere Hochzeit – ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du hast vier Monate Zeit, mein Schatz", schrieb er dazu humorvoll. Die Follower reagierten begeistert, spekulierten über eine mögliche neue Liebe – doch auch damals war alles als spaßiger Kommentar gemeint.

Instagram / annavictoriareiser Anna Victoria Reiser, Mai 2025

Getty Images Paul Janke, April 2024

