Taugt der neue Rosenkavalier was? Wie Promiflash bereits vor Kurzem exklusiv enthüllte, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt – Sebastian Preuss ist der neue Bachelor 2020. Der Kickbox-Weltmeister ist nicht nur in der Welt des Sports kein Unbekannter: Auch die Münchner Polizei hat die Bekanntschaft des Blondschopfes schon öfter gemacht. Die Promiflash-Leser sind allerdings begeistert von dem neuen TV-Junggesellen.

Der 29-Jährige, der das Images des hotten Sportlers, des Bad-Boys und des Familienmenschen in einem vereint, konnte in einer aktuellen Umfrage punkten. Von den insgesamt 1.553 Teilnehmern des Votings (Stand: 11:30 Uhr) stimmten 63,8 Prozent (991 Stimmen) zugunsten von Sebastian: Sie sehen in ihm die richtige Wahl für den Jubiliäumsbachelor. Gut jeder Dritte hingegen zweifelt an dieser Entscheidung. 36,2 Prozent (562 Votes) meinten, dass ein anderer Mann besser für diesen Posten gewesen wäre.

Mit ihrem Urteil sind die Fans der Sendung nicht allein. Auch die amtierende Bachelorette Gerda Lewis (26) findet den Malermeister sehr ansprechend und hat mit seiner Vergangenheit überhaupt kein Problem. "Ich habe als Jugendliche auch mal geklaut und mal geraucht und habe mich bisschen widersetzt, aber ich finde, solange man daraus lernt und einfach sein Leben in den Griff bekommt, finde ich es überhaupt nicht schlimm", erklärte das Model gegenüber Promiflash.

