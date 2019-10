Cuba Gooding Jr. (51) hat wieder Stress mit der Justiz! Nachdem im Juni bekannt geworden war, dass der Schauspieler einer Frau unsittlich an die Brüste gefasst haben soll und er deswegen sogar vor Gericht erscheinen musste, wurde kurze Zeit später ein neuer Vorwurf gegen ihn laut: Die Komikerin Claudia Oshry (25) wirft dem "Jerry Maguire"-Darsteller vor, sie im Alter von 16 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Jetzt blüht ihm noch mehr Ärger: Dem Hollywood-Star ist eine weitere Klage ins Haus geflattert.

Wie TMZ berichtet, wurde der 51-Jährige im Rahmen der Belästigungsvorwürfe erneut angeklagt. Allerdings halten die zuständigen Behörden die Details des Vergehens derzeit geheim. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft in Cubas Anwesenheit dem Richter lediglich mit, dass es einen weiteren Vorfall gebe; die Anklage soll erst in der kommenden Woche verlesen werden.

Bis zum jetzigen Stand leugnet der Oscar-Preisträger die Anschuldigungen. "Solch ein Vorfall hat sich nie ereignet", ließ sein Anwalt nach Claudias öffentlicher Anprangerung verlauten. Auch zu dem Brustgrapscher sei es laut Cubas Aussage nie gekommen.

Getty Images Cuba Gooding Jr. 2013 in Beverly Hills

Getty Images Claudia Oshry im August 2017

Getty Images Cuba Gooding Jr. 2018 in London

