Cuba Gooding Jr. bezeichnet Lil Rods Klage als "lächerlich"

Vor einigen Monaten wurde Cuba Gooding Jr. (56) in Rodney Jones' Klage gegen P. Diddy (54) als Mitangeklagter genannt: Der Produzent, der unter dem Pseudonym Lil Rod bekannt ist, warf den beiden Männern vor, ihn sexuell belästigt zu haben. Doch wie der Schauspieler nun deutlich macht, scheint ihn dies nicht aus der Ruhe zu bringen. In einem Interview mit Extra erklärt er, dass es sich dabei um die "lächerlichste Sache aller Zeiten" handle und betont: "Willkommen in der Welt der berühmten Persönlichkeiten! Willkommen in meiner Welt!"

Der 56-Jährige war bereits in der Vergangenheit in Klagen und Anschuldigungen mehrerer Frauen verwickelt. Vor etwa fünf Jahren machte er ein Schuldgeständnis, eine Kellnerin gegen ihren Willen berührt zu haben. "Man muss die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen und das habe ich getan", verdeutlicht Cuba und fügt hinzu: "Die Leute haben sich positiv und negativ geäußert, aber das kann ich nicht kontrollieren." Es sei sein Glaube gewesen, der ihm dabei geholfen habe zu heilen – und er habe verstanden, dass es seine Aufgabe und Mission ist, Menschen zu unterhalten, die die Kunst feiern.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der American Horror Story-Darsteller zu den Anschuldigungen gegen ihn äußert. Anfang Mai stellte er klar, Lil Rod in keinerlei Hinsicht sexuell belästigt zu haben. Er erläuterte, dass es bei der Anklage nur darum gehe, dass der Musiker Geld von Diddy haben wolle. Wie er im "PBD Podcast" erzählte, habe er damit jedoch nichts zu tun und sei auch nicht mit dem "I'll Be Missing You"-Interpreten befreundet.

Getty Images Cuba Gooding Jr. im April 2018

Getty Images Cuba Gooding Jr., Schauspieler

