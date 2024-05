Anklage: Cuba Gooding Jr. weist Lil Rods Vorwürfe von sich

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass neben P. Diddy (54) auch der Schauspieler Cuba (56) Gooding Jr. von Lil Rod angezeigt wurde. Der Musikproduzent wirft dem "Men of Honor"-Star vor, ihn Anfang des Jahres sexuell belästigt zu haben. Jetzt weist er die Vorwürfe in dem Podcast "PBD Podcast" von sich. Cuba beteuert, dass Lil Rod lediglich Geld von Diddy haben wolle, weswegen er nun auch ihn mit reinziehe. Dabei habe er wohl nichts damit zu tun und sei auch nicht mit "I'll Be Missing You"-Interpreten befreundet.

Lil Rod will mit einem Foto beweisen, was in der besagten Nacht passiert sein soll. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Cuba seinen Arm um Lil Rod legt. Der "Pearl Harbor"-Darsteller legt offenbar ebenfalls ein Bild vor, welches seine Unschuld beweisen soll. Der Öffentlichkeit liegt dieses jedoch nicht vor. Er betonte: An Silvester sei er von Party zu Party gehüpft und letztendlich auf P. Diddys Jachtparty gelandet. Dort soll er eingeladen worden sein, sich einen Song des 54-Jährigen anzuhören. Dabei begegnete er anscheinend auch Rodney.

Cuba meint, er habe sich den Song angehört, kurz den Arm um Lil Rod gelegt und sei danach gegangen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Schauspieler vor Gericht verantworten muss. Schon vor einigen Jahren wurde er mit mehreren Belästigungsvorwürfen konfrontiert. 2023 hätte er erneut vor Gericht gemusst. Doch kurz vor dem Prozess einigte er sich mit der Klägerin.

Getty Images Schauspieler Cuba Gooding Jr.

MEGA Cuba Gooding Jr. vor dem New Yorker Strafgericht, Juni 2019

