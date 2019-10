Was für ein Karrieresprung! Der Name Vasilisa Tovstyga ist in Deutschland noch nicht vielen ein Begriff – das könnte sich aber bald ändern: Die Schülerin ist in Russland bereits ein bekannter YouTube-Star. Ihr erfolgreichstes Video auf ihrem eigenen Kanal Vasilisa Laime hat sogar bereits über 35 Millionen Aufrufe. Diese Woche wird sie nun zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen sein: Sie hat eine Hauptrolle in der ZDF-Filmreihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat"!

In der Folge "Dabei sein ist alles", die am 17. Oktober ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, wird die gebürtige Russin neben den eigentlichen Hauptdarstellern Katja Weitzenböck (52) und Maya Haddad eine Episodenhauptrolle übernehmen. Die Blondine spielt in dem Format Inna, die in dem Sportinternat eine Außenseiterin ist – was niemand weiß: Inna ist eine begnadete Eiskunstläuferin. Und Vasilia ist auch im wahren Leben tatsächlich ein Ass auf dem Eis: "In ihrer Kindheit wurde sie zehn Jahre lang intensiv im Eislaufen ausgebildet. Die Choreographie für ihre Kür, die sie in der Reihe 'Gipfelstürmer' tanzt, hat sie zusammen mit ihrer Mutter entworfen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Aber wie kam die Sankt Petersburgerin zu der Rolle? Der Mehrteiler "Gipfelstürmer - Das Berginternat" wird unter anderem an der Max-Rill-Schule im Schloss Reichersbeuern gedreht, wo Vasilisa Abiturientin ist. Bereits in der ersten Folge der Sendung war sie als Komparsin zu sehen – für den viertel Teil wurde sie befördert und darf eine tragende Rolle verkörpern.

ZDF / Susanne Bernhard Vasilisa Tovstyga in "Gipfelstürmer - Das Berginternat - Dabei sein ist alles"

Instagram / hey_littleprincess Vasilisa Tovstyga, Oktober 2018

Instagram / hey_littleprincess Vasilisa Tovstyga, Nachwuchsschauspielerin

