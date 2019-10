Die ganze Welt betitelt sie als das schönste Mädchen weit und breit: Das russische Kindermodel Alina Yakupova ist mit seinen sechs Jahren bereits ein alter Hase im Fashion-Geschäft, denn sie arbeitet schon seit sie vier ist als internationales Model. Sie wurde schon in mehreren Magazinen wie zum Beispiel "Grazia" abgelichtet, außerdem ist sie das Gesicht diverser internationaler Modemarken. Und das zahlt sich richtig aus: Sie ist jetzt schon auf der ganzen Welt bekannt!

Auf Instagram beglückt die Kleine knapp 26.000 Follower mit ihren perfekt inszenierten Fotos. Und die User sind einfach nur verrückt nach ihr – Kommentare wie: "Oh mein Gott, dieses Mädchen ist schöner, als ich es je sein werde" oder auch "Sie ist so unfassbar süß, wie ein kleiner Engel", sind unter ihren Fotos massenweise zu finden. Und ihre Schönheit spricht sich mittlerweile auf der ganzen Welt herum. Sie hat Fans aus nahezu allen Ländern – egal ob aus Deutschland, Costa Rica, Russland oder den USA. Alle Nutzer sind sich einig: Alina ist das schönste Mädchen auf der ganzen Welt!

Sie sind verzaubert von dem prinzessinnenhaften Look und dem süßen Dauergrinsen des jungen Mädchens. Für Alinas Modelmanager Roman Kukhar ist das kein Zufall: "Ich bin mir sicher, dass Alinas Erfolg nicht nur an ihrer unfassbaren Schönheit liegt, sondern auch an harter Arbeit und konstanter Selbstoptimierung.", erklärt er der Daily Mail.

Instagram / alina_yakupova_official/ Kindermodel Alina Yakupova, März 2018

Алина Якупова Kindermodel Alina Yakupova, November 2018

Instagram / alina_yakupova_official/ Kindermodel Alina Yakupova

