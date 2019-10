Mit ihren Beiträgen begeistert sie tagtäglich Tausende User – die Rede ist von Marlene Bierwirth, die sich innerhalb nur weniger Monate eine beachtliche Netz-Community aufgebaut hat. Das Besondere an ihrem Account: Die Studentin lässt ihre Follower an sehr intimen Momenten ihres Lebens teilhaben. Mit 17 bekam sie die Diagnose Hirntumor – doch anstatt sich zu verkriechen, hält sie ihren Alltag in Blog-Beiträgen und Instagram-Posts fest. Aber nicht nur im Netz spricht sie offen über ihre Erkrankung und ihre Therapie: Marlene bringt jetzt außerdem ihr eigenes Buch auf den Markt!

Das Erstwerk der heute 20-Jährigen heißt "Meine Medizin seid ihr" und könnte persönlicher kaum sein. Auf knapp 300 Seiten erzählt sie, wie sie von der Diagnose "Metastasiertes Medulloblastom" erfuhr und wie es ihr während ihrer monatelangen Behandlung und Chemotherapie erging. Vom Haarausfall über weitere Nebenwirkungen und ihre Krankenhausaufenthalte – Marlene hat keine Hemmungen, über ihr Leben mit dem bösartigen Tumor zu sprechen. Das bewies sie in der Vergangenheit bereits auf ihrem Blog und ihrer Instagram-Seite. Sie erklärte ihren Followern nicht nur bis ins Detail, wie sie behandelt wurde, sie nahm die User sogar mit zu Untersuchungen, Bestrahlungen und Chemositzungen.

Was zunächst nur ein Hobby war, nahm in kürzester Zeit Ausmaße an, mit denen Marlene wohl selbst nicht gerechnet hat. Mittlerweile folgen ihr sage und schreibe 150.000 Abonnenten – außerdem ist sie in zahlreichen TV-Shows und auf verschiedenen öffentlichen Events ein gern gesehener Gast. Für eine Kampagne der DKMS Life stand sie sogar schon mit Model Stefanie Giesinger (23) vor der Kamera. Mittlerweile hat die Hessin den Kampf gegen den Krebs vorerst gewonnen – und ihre Community war ihr dabei offensichtlich eine große Stütze. Schließlich trägt Marlenes Buch wohl nicht umsonst den Zusatz "Warum man den Krebs nicht allein besiegt".

Instagram / marlene_biwt Marlene Bierwirth, Netz-Star

Instagram / marlene_biwt Marlene Bierwirth bei ihrer letzten Chemotherapie

Instagram / marlene_biwt Marlene Bierwirth, Bloggerin

