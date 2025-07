Neues TV-Traumpaar? Gigi findet Kate Merlan "sexuell Bombe"

In der zweiten Folge der Sat.1-Show "Villa der Versuchung" sorgten Luigi Birofio (26), bekannt als Gigi, und Kate Merlan (38) für ordentlich Gesprächsstoff. Der Realitystar scheint von seiner Mitstreiterin regelrecht angetan zu sein und spart nicht mit anzüglichen Komplimenten. "Die Beziehung zwischen mir und Kate ist sexuell wirklich Bombe!", schwärmte er in der Sendung. Auch Kates angebliche "süß-dumme" Art scheint Gigi absolut zu begeistern. Auf einer Liege kam es sogar zu innigen Kuscheleinheiten zwischen den beiden.

Dass Gigi großes Interesse an Kate hat, unterstrich er mit einem überraschenden Angebot: Er würde sich sogar ihr Gesicht tätowieren lassen – und das nicht für einen Millionenbetrag, sondern für überschaubare 50.000 Euro. Sein Vorhaben, sich eine Flamme als Tattoo in einer besonders intimen Region stechen zu lassen, stieß zudem auf Kates Begeisterung. Während Gigi sich offenbar mehr als nur Freundschaft vorstellen kann, betrachtet das Model die Annäherungen jedoch laut eigener Aussage rein platonisch. Ob aus den beiden ein echtes Traumpaar wird, ist ohnehin eher unwahrscheinlich – besonders, da Gigi derzeit eigentlich glücklich vergeben ist.

Bereits zum Start der Sendung vor einer Woche war das Interesse groß: 850.000 Zuschauer schalteten zur Premiere von "Villa der Versuchung" ein. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 8,6 Prozent deutlich über dem Schnitt von Sat.1. In den sozialen Medien ging es direkt nach der ersten Folge heiß her. Viele Fans diskutierten unter anderem darüber, ob die 14 Prominenten wirklich so ahnungslos ins Abenteuer starteten. "Was für Verträge haben die unterschrieben, wenn sie nicht wissen, wofür sie engagiert werden?", fragte ein User auf X. Ein anderer meinte: "Ich denke, bei Vertragsunterzeichnung wird doch sicher mal über das Konzept des Formats gesprochen."

Joyn / Michael de Boer, Joyn / Michael de Boer Collage: Gigi Birofio und Kate Merlan

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Januar 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky