Roy Blacks Sohn enthüllt wahres Erbe von der Schlagerlegende

Torsten Höllerich, der Sohn der verstorbenen Schlagerikone Roy Black (✝48), hat erstmals offen über das Vermögen gesprochen, das ihm nach dem Tod seines berühmten Vaters im Jahr 1991 hinterlassen wurde. In einem Gespräch mit Bild gab er an, dass sein Teil des Erbes etwa 400.000 D-Mark betrug. Das gesamte Vermögen, das auf ihn, seine Halbschwester Nathalie und Roy Blacks Bruder Walter zu gleichen Teilen aufgeteilt wurde, belief sich demnach auf rund 1,2 Millionen Mark. Dies entspricht umgerechnet etwa 600.000 Euro. Diese Summe widerlegt Gerüchte, die in schlagerbegeisterten Kreisen seit Jahren kursieren – demnach habe der Sänger angeblich etwa drei Millionen Mark hinterlassen.

Die Schlagerikone, die mit unvergesslichen Hits wie "Schön ist es auf der Welt zu sein" und zahlreichen Filmrollen in den 60er- und 70er-Jahren Kultstatus erlangte, verkaufte über 25 Millionen Schallplatten. Dennoch scheint sich sein Lebensstil nicht in einer höheren Erbsumme niedergeschlagen zu haben. Torsten lebt heute in der kolumbianischen Küstenstadt Santa Marta nahezu mittellos. In dem Interview schildert er seine aktuelle finanzielle Lage: "Ich schlage mich durch. Es gibt Monate, da weiß ich nicht, wie ich die 200 Euro Miete für unsere Wohnung bezahlen soll." Der einstige Erbe von 400.000 Mark ist längst aufgebraucht.

Über Roy Black gibt es bis heute viele offene Fragen, die seine Fans und die Medien gleichermaßen beschäftigen. Besonders die genauen Umstände seines frühen Todes mit nur 48 Jahren sorgen nach wie vor für Spekulationen. Offiziell starb der Sänger und Schauspieler an Herzversagen in einer Fischerhütte in Bayern. Sein Sohn Torsten lebt inzwischen ein Leben weit weg von Glanz und Ruhm und wurde sogar von seiner Frau rausgeschmissen – eine bittere Ironie, bedenkt man den Megaerfolg seines berühmten Vaters.

ActionPress/United Archives GmbH Schlagerlegende Roy Black (†)

ActionPress Roy Black, Musiker

ActionPress/United Archives GmbH Roy Black in "Ein Schloss am Wörthersee", Österreich 1990

