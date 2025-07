Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage waren einst ein Paar

Sarah Jessica Parker (60) hat nach jahrelangen Gerüchten endlich bestätigt, dass sie einst eine Romanze mit Nicolas Cage (61) hatte. Die Schauspielerin machte diese überraschende Enthüllung während eines Auftritts in der Sendung "Watch What Happens Live" mit ihrem langjährigen Freund und Moderator Andy Cohen (57). Auf die Frage nach den Spekulationen über eine mögliche Dating-Phase zwischen ihr und Nicolas während der Dreharbeiten zur Komödie "Honeymoon in Vegas" im Jahr 1991 antwortete Sarah Jessica schlicht: "Ja, das habe ich." Die Beziehung der beiden war allerdings offenbar nur von kurzer Dauer – kurz darauf lernte sie ihren heutigen Ehemann Matthew Broderick (63) kennen.

Der gemeinsame Film "Honeymoon in Vegas", der 1992 veröffentlicht wurde, erhielt mehrere Nominierungen für die Golden Globes und brachte die beiden Schauspieler einander näher. Gedreht wurde die romantische Komödie zwischen August und November 1991. In dieser Zeit sollen sich Sarah Jessica und Nicolas angenähert haben – öffentlich wurde ihre Romanze jedoch nie thematisiert. Selbst Andy Cohen, der Sarah Jessica seit Jahren kennt, zeigte sich in der Sendung überrascht. "Oh wow. Da müssen wir noch einiges besprechen!", kommentierte er ihre Enthüllung lachend.

Heute sind sowohl Sarah Jessica als auch Nicolas in ganz anderen Lebensabschnitten angekommen. Während sie seit 1997 mit Matthew Broderick verheiratet ist und gemeinsam mit ihm drei Kinder großzieht, hat Nicolas Cage bereits mehrfach geheiratet und ist Vater zweier Kinder. Trotz ihres damaligen Techtelmechtels bewahrten beide stets Diskretion – ihre kurze Beziehung war, wenn überhaupt, später kaum ein Thema.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage

Getty Images Sarah Jessica Parker bei Veranstaltung der dritten Staffel "And Just Like That…" in Paris

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage, Golden Globes, 2025