"Konnte nicht mehr": So schwer war Geburt für Siria Longo

Reality-TV-Star Siria Longo hat dramatische Details zur Geburt ihres ersten Kindes geteilt. In einer Instagram-Fragerunde offenbarte sie, dass die Entbindung ihres Babys Ende Juni anders verlaufen sei als geplant. Ursprünglich hatte die 24-Jährige auf eine natürliche Geburt gehofft, doch starke Rückenwehen und anhaltende Übelkeit machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Wegen völliger Erschöpfung entschied man sich schließlich für einen Kaiserschnitt. "Es war so anders, als ich es mir erträumt hätte. So viel härter, so viel dunkler", beschrieb die frischgebackene Mutter das Erlebnis.

Die Strapazen und Komplikationen ließen Siria an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere die Rückenwehen wurden durch ihre frühere Operation an der Wirbelsäule zu einer Belastung, die alte Erinnerungen ans Tageslicht brachte. "Ein Trauma wurde in mir wachgerüttelt, von dem ich nicht einmal wusste, dass es existiert", erklärte der Realitystar offen. Trotz der schmerzhaften und anstrengenden Erfahrung betonte sie, wie dankbar sie für ihr Baby sei: "Am Ende war es das Wertvollste, was ich je erlebt habe."

Das kleine Töchterchen, das am 28. Juni das Licht der Welt erblickte, hört auf den bezaubernden Namen Elea Vona Spartano. Das Baby wog bei der Geburt 2.700 Gramm und ist der ganze Stolz der jungen Mutter und ihres Partners Alessio, die auf Instagram bereits ein Bild des Neugeborenen mit ihren Fans teilten. Mit den Worten "Wir sind komplett" machte sie deutlich, dass dieses Familienglück eine neue und erfüllende Phase in ihrem Leben markiert.

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longos erstes Kind im Juni 2025

