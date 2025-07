Neues Foto: Bill Kaulitz feiert mit Ex Marc Eggers' Freundin

Bill Kaulitz (35) genießt momentan die Sonne Mallorcas, wo er an den Feierlichkeiten zum Junggesellinnenabschied von Susanne Knispel, der Verlobten seines Bandkollegen Georg Listing (38), teilnimmt. Doch abseits der Party sorgte ein Treffen des Tokio Hotel-Frontmanns für Aufsehen, wie die Abendzeitung München berichtete. Am Ballermann posierte er für ein Foto mit der Sängerin Isi Glück, die eng mit seinem Ex-Partner Marc Eggers (38) befreundet ist. Die beiden schienen bester Laune zu sein, und das Bild, das auf Instagram geteilt wurde, heizte Spekulationen an. Glück, seit Jahren glücklich verheiratet, ließ sich die gute Stimmung dabei nicht nehmen.

Obwohl die Beziehung zwischen Bill und Marc ein unglückliches Ende nahm und in der Netflix-Dokumentation "Kaulitz & Kaulitz" kürzlich thematisiert wurde, scheint es keine negativen Spannungen zwischen Bill und Isi zu geben. Während Marc am Wochenende selbst auf Mallorca auftrat, bleibt bislang offen, ob es ein erneutes Treffen zwischen ihm und Bill gab. Offizielle Hinweise darauf gibt es keine, und auf den sozialen Medien deutet alles darauf hin, dass Bills Fokus weiterhin auf dem Junggesellinnenabschied liegt.

Mallorca scheint derzeit der perfekte Rückzugsort für den Sänger zu sein. Im exklusiven Son Vida genießt er gemeinsam mit Freunden und der Braut eine luxuriöse Unterkunft, die für ausgelassene Feiern wie geschaffen ist. Bill, der sonst in Los Angeles lebt, hat sich für dieses besondere Ereignis eine Auszeit genommen. Dabei steht die Verbundenheit zu Georg und Susanne im Vordergrund, und Bill sorgt nicht nur im Kreise seiner engen Freunde, sondern auch am Ballermann für Gesprächsstoff.

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

Instagram / isi_glueck Bill Kaulitz und Isi Glück

Instagram / billkaulitz, AEDT / ActionPress Collage: Bill Kaulitz und Marc Eggers