Besondere Aufgabe: Kronprinzessin Victoria wird 48 Jahre

In Schweden gibt es heute Grund zum Feiern – und das gleich zweifach. Heute feiert Kronprinzessin Victoria ihren 48. Geburtstag. Und den verbringt sie mit einer besonderen Geste. Auf der schwedischen Insel Öland wird zu Ehren der zukünftigen Königin der Victoriatag gefeiert. Der Nachmittag war laut Bunte vollgepackt mit besonderen Events. Als Höhepunkt wird sich die königliche Familie vor dem Schloss Solliden den Fans präsentieren. Gleichzeitig wurde auf dem Instagram-Account des Palastes ein Foto veröffentlicht, das Victoria zusammen mit ihrem Mann Daniel (51), den beiden Kindern Oscar (9) und Estelle (13) sowie zwei Preisträgern des Victoria Awards zeigt. "Heute Abend vergibt die Kronprinzessin den diesjährigen Victoria Award an die Beachvolleyball-Spieler David Åhman und Jonatan Hellvig", erklärt die Bildunterschrift.

Victoria gehört wohl zu den beliebtesten Royals in Schweden. Immerhin zeigt das Geburtstagskind sich nicht immer nur königlich, sondern ist sich auch nicht zu schade, sich die Hände schmutzig zu machen. Im April nahm die Tochter von König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81) an den schwedischen Müllsammeltagen teil. Dafür griff Victoria selbst zu Müllsack und Zange und sammelte zusammen mit Viertklässlern einer Stockholmer Grundschule, um den Stadtteil Bromma von Unrat zu befreien. Nach einer Prinzessin sah sie dabei so gar nicht aus: Victoria trug ein einfaches T-Shirt, Jeans und einen Schal.

Neben ihrem sozialen Einsatz feiern viele Fans Victoria auch für ihre Bilderbuchfamilie. Mit ihrem Daniel ist sie bereits seit 2002 liiert. 2009 verkündeten die beiden ihre Verlobung und nur ein Jahr später wurde geheiratet. Demnach feiern sie in diesem Jahr schon ihren 15. Hochzeitstag. Am 23. Februar 2012 erblickte der erste Nachwuchs, Estelle, das Licht der Welt. Als Erstgeborene steht sie in der Thronfolge hinter ihrer Mutter und wird mit ihrer Thronbesteigung Victorias Platz als Kronprinzessin einnehmen. Ihr kleiner Bruder Oscar kam 2016 zur Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria in Stockholm, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024