Nach Einbruch: Brad Pitt erhöht Sicherheit an seinem Anwesen

Hollywood-Star Brad Pitt (61) hat nach einem Einbruch in sein Anwesen in Los Feliz, Los Angeles, die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verstärkt. Die Tat ereignete sich, während sich der 61-Jährige am 25. Juni in Tokio aufhielt. Damals gelang es drei Einbrechern, über den Zaun zu klettern und durch ein Fenster ins Haus einzudringen. Laut Berichten durchsuchten die Täter die Räume rund zehn Minuten lang, bevor sie unerkannt fliehen konnten. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt, die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Nun hat Brad rund um die Uhr Sicherheitskräfte vor Ort, um weitere Vorfälle zu verhindern. Eine Quelle verriet der US Sun, dass es zwar auch früher bereits Sicherheitspersonal gab, dieses jedoch nur dann im Einsatz war, wenn der Schauspieler selbst anwesend war. Nachbarn hatten jedoch schon zuvor Bedenken geäußert, da das Anwesen ohne Hecken oder einen soliden Zaun leicht zugänglich gewesen sei. Einige Anwohner bemerkten außerdem, dass das sonst regelmäßig sichtbare Sicherheitsfahrzeug bereits Tage vor dem Einbruch nicht mehr vor Ort war. Inzwischen ist eine permanente Bewachung eingerichtet – eine Maßnahme, die sich Brad problemlos leisten kann.

Das neue Domizil von Brad, das er erst im April 2023 erwarb, ist eine moderne Villa aus der Mitte des 20. Jahrhunderts – mit beeindruckender Architektur, einer Sauna, einem Swimmingpool und großzügigen Fensterfronten. Interessanterweise liegt das Anwesen ebenfalls im Viertel Los Feliz, wo auch seine Ex-Frau Angelina Jolie (50) mit den gemeinsamen sechs Kindern lebt. In letzter Zeit sorgte das Viertel jedoch wiederholt für Schlagzeilen: Nur wenige Tage nach dem Einbruch in Brads Haus wurde ein weiterer Eindringling in der Gegend festgenommen. Die Vorfälle zeigen, dass selbst prominente Wohngegenden nicht vor derartigen Ereignissen gefeit sind.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Manuel Velasquez Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt, September 2024