Heidi Klum entfolgte Stefanie Giesinger vor dem GNTM-Finale

Beim großen Finale der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel am 19. Juni 2025 sorgte Stefanie Giesinger (28), Gewinnerin der Show aus dem Jahr 2014, für Gesprächsstoff. Obwohl die 28-Jährige ursprünglich keine Lust auf einen weiteren öffentlichen Auftritt hatte und ihre Teilnahme abgesagt hatte, entschied sie sich in letzter Minute doch dazu, nach Köln zu reisen. Der Grund? Heidi Klum (52), Gastgeberin der Show, entfolgte ihr kurzerhand auf Instagram, was Stefanie zutiefst enttäuschte. In ihrem Podcast "G Spot" äußerte sie sich leidenschaftlich zu diesem Ereignis.

Stefanie erklärte in der Podcast-Folge, dass sie aktuell eine Pause von Events brauche, die sie nicht interessierten, und lieber weniger Verpflichtungen eingehe. Die Einladung zum Finale ließ sie zunächst abblitzen, doch der Druck, der auf sie ausgeübt wurde, änderte ihre Meinung. "Alle Gewinnerinnen außer du" – solche Bemerkungen und das Instagram-Verhalten von Heidi bewegten das Model zum Umdenken. Stefanie, die ihre Dankbarkeit für die Show mehrfach betonte, sorgte sich aber auch um ihre Außendarstellung: Gewichtssorgen und Outfitfragen beschäftigten sie im Vorfeld. Trotz Bedenken stellte sie sich schließlich der Bühne und der sozialen Interaktion mit ihren Kolleginnen.

Das Jubiläumsfinale wartete nicht nur mit Stefanie, sondern auch mit anderen Namen auf, die für Schlagzeilen sorgten. Eine dieser Teilnehmerinnen war Simone Kowalski (27), die Gewinnerin von 2019. Nach ihrer offenen Kritik an Erfahrungen während der Show überraschte ihre Anwesenheit beim Finale viele Fans. Mit ihrer Aussage, wie anspruchsvoll die Zeit bei der Show war, gab sie einen weiteren Blick hinter die Glamour-Kulissen von "Germany's Next Topmodel". So bot das Jubiläum sowohl nostalgische Momente als auch Einblicke in die Herausforderungen, denen die Teilnehmerinnen begegnen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Stefanie Giesinger und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum und Stefanie Giesinger 2014 im Finale von "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Stefanie Giesinger bei GNTM 2023