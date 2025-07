Plattform TikTok löscht Claudia Oberts Stripklub-Video

Claudia Obert (63) hat es für TikTok zu weit getrieben. Die Unternehmerin besuchte zusammen mit Freundin Verena Kerth (43) einen Hamburger Klub von Olivia Jones (55). Verena meinte es gut mit ihrer BFF und schenkte ihr einen Stripper – und mit dem lässt Claudia es ordentlich krachen. Doch dann treibt sie es zu weit und greift dem Stripper beherzt in den Schritt. Eine Aktion, die sogar der Tänzer unterbinden muss. All das wurde von Olivia auf Video festgehalten und bei TikTok gepostet. Doch der Plattform gefällt das gar nicht. Wie die Kult-Dragqueen den Followern später auf Instagram erklärt, wurde die Aufnahme von TikTok gelöscht. "Claudia hat es mit Verena bei uns auf St. Pauli in den wilden Jungs, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben", schmunzelt sie.

Auch wenn die drei Damen an dem Abend offenbar ordentlich Spaß hatten, macht Olivia sich aktuell große Sorgen um ihre gute Freundin. Dass Claudia dem Alkohol sehr zugeneigt ist, ist kein Geheimnis. Aktuell scheint es aber etwas auszuufern. In einem Interview mit dem Magazin Schöne Woche äußert Olivia ernste Bedenken: "Der Alkohol hinterlässt bei ihr seine Spuren! Er konserviert den Körper nicht, sondern vergiftet ihn." Sie befürchte, der exzessive Konsum belaste Claudias Gesundheit sehr. Die 55-Jährige kenne das Problem gut, denn ihr eigener Vater habe sehr unter Alkoholmissbrauch gelitten. "Du bist auch ohne Alkohol unterhaltsam! Du brauchst die Sauferei doch gar nicht", wandte Olivia sich an ihre Freundin.

Claudia ohne ein Glas Champagner in der Hand dürfte für viele ein eher ungewohntes Bild sein. Anfang des Jahres war die 63-Jährige in der Sendung Promis unter Palmen zu sehen. Die Dreharbeiten fanden zu einer Zeit statt, in der in Thailand der Totensonntag gefeiert wurde – auf Alkohol muss hier verzichtet werden. Das galt auch für die Kandidaten. Für Claudia aber absolut unverständlich. Sie rastete sogar richtig aus. "In meinem Vertrag steht ausdrücklich, dass man hier vernünftig beköstigt wird. Ich komme mir hier vor wie ein Idiot. Was nehmen die sich das Recht raus, so in meine Nahrungsaufnahme einzugreifen? Das darf kein Mensch!", wetterte sie. Auch wurde Claudia nicht müde, um eine Ausnahme zu bitten, allerdings ohne Erfolg.

