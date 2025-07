Harte Zeit: Lisa Akkayas Eltern sind große Stütze

Lisa Marie Akkaya (24) kämpft derzeit mit einer besonders schweren Zeit in ihrem Leben. Die Reality-TV-Darstellerin, die mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, muss wegen Komplikationen in der Schwangerschaft um das Leben ihres ungeborenen Babys bangen. Außerdem wurde bei ihr die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert – eine Erkrankung, die aufgrund ihrer Schwangerschaft momentan nicht behandelt werden kann. Zusätzlich erschwert die Situation, dass ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) aktuell nicht in Deutschland ist, sondern sich in Dubai um die gemeinsamen Hunde kümmert. In dieser schwierigen Lage sind Lisas Eltern eine große Unterstützung für sie und ihren Sohn Emilio, wie sie im Promiflash-Interview berichtet.

Die Großeltern kümmern sich um den kleinen Emilio, wenn sie sich aufgrund ihrer Schwangerschaft und ihres Gesundheitszustands ausruhen muss. Die junge Mutter kann ihren Sohn außerdem nicht wie gewohnt tragen oder heben, insbesondere da sie wegen eines Vorfalls mit frühzeitigen Wehen zur Schonung angehalten ist. "Es ist einfach praktisch, jemanden dazuhaben, wenn was ist, weil alleine wäre das in meiner Verfassung nicht möglich, 24 Stunden mit Emilio alleine zu sein", erklärte sie. Emilio, der bereits beginnt, erste Laufversuche an Möbeln zu unternehmen, bringt mit seinem Entdeckungsdrang zusätzliche Herausforderungen in den Alltag der werdenden Mutter.

Lisa ist durch ihre Social-Media-Präsenz und die fünfte Staffel von Temptation Island V.I.P. einem breiten Publikum bekannt. Die Sorgen um ihre Gesundheit und die Schwangerschaft drücken aktuell die Stimmung in ihrer Familie, doch die junge Mutter gibt sich kämpferisch. Für jeden Tag, den ihr ungeborenes Kind sicher in ihrem Bauch bleibt, sei sie dankbar, verriet sie kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Anzeige