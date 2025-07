Marc-Robin Wenz macht Internet-Trollen eine harte Ansage

In den vergangenen Wochen stand Marc-Robin Wenz immer wieder im Zentrum heftigen Hasses im Netz. Bisher hielt der Realitystar sich dazu eher bedeckt, doch jetzt nimmt er seinen Hatern mit einer klaren Ansage bei Instagram den Wind aus den Segeln. "Ich reise von Land zu Land, sitze in den schönsten Autos und esse in den leckersten Restaurants. Während ich anscheinend eine große Rolle in eurem Leben spiele, könntet ihr in meinem Leben nicht weniger Relevanz haben. Wer ist jetzt der Trottel von uns? Kommt erst mal auf mein Level", stellt Marc-Robin klar. In einem zweiten Post betont er zudem, dass er den Internet-Trollen keine Chance lassen werde: "Ich lebe ein traumhaftes Leben, habe die besten Freunde und Familie um mich herum und eine wundervolle Frau. Als ob ich mich von irgendwelchen Internet-Rambos jetzt runterziehen lasse, mal ehrlich."

Auf das Gerede um seine Person wolle Marc-Robin nicht viel geben – für solche Menschen scheint ihm jedes Verständnis zu fehlen: "Leute, die nichts haben außer ihr Social Media und da ein bisschen auf cool machen, aber privat die größten Pfeifen sind: Redet weiter über mich, [das] gibt mir nur mehr Hype, den ich nicht mal will, aber ihr gerne hättet. Mir geht es besser denn je, besser als es euch jemals gehen wird." Der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer bekommt aber nicht nur Gegenwind, sondern auch Unterstützung. Vor allem seine Ex-Freundin Michelle Kaminsky stärkte ihm den Rücken. "Ich finde es einfach nur abartig, was hier momentan abgeht", meinte sie im Netz und ärgerte sich vor allem über die vermeintlichen Freunde, die nun öffentlich gegen ihn hetzen.

Marc-Robin war vor allem aufgrund seiner Teilnahme bei Ex on the Beach von den Hatern im Netz ins Fadenkreuz genommen worden. In der Show präsentierte der Influencer sich nicht unbedingt als perfekter Gentleman. Vor allem die Tatsache, dass er Marlisa Rudzio (35) offenbarte, am Anfang ihrer Romanze mit ihrer Schwester geschlafen zu haben, brachte das Fass zum Überlaufen. Marlisa brach vor Entsetzen in Tränen aus – die Auseinandersetzung wurde das Drama der Sendung. Bis heute ist die Stimmung zwischen den beiden schlecht, denn eine Entschuldigung gab es nicht. "Auch wenn er sich entschuldigen würde, würde ich es auch nicht mehr annehmen, weil ich weiß, es wäre nicht ernst gemeint", erklärte das Reality-Sternchen gegenüber Promiflash bei dem Event "Howdy Honey" von Hej Mates.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz im März 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin