Die Filmwelt trauert um Billie Zöckler! Seit fast 40 Jahren stand die Schauspielerin vor der Kamera und mauserte sich mit ihren Rollen in Streifen wie "Im Himmel ist die Hölle los", "Kir Royal" und "Wicki und die starken Männer" zu einem gefragten Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Die Theater-Darstellerin ist im Alter von 70 Jahren gestorben!

Gegenüber Bild bestätigte Billies Schwägerin Martina Zöckler den Tod der Promi-Dame: "Es stimmt, Billie ist tot." Sie starb in ihrer Wohnung im Münchner Stadtteil Schwabing – für ihre Fans überraschend, doch scheinbar nicht für ihren engsten Kreis: "Sie war in der letzten Zeit sehr krank. Wir sind zutiefst bestürzt", schilderte die Familienangehörige. Woran genau die "Bibi Blocksberg"-Darstellerin gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Billie hatte zuletzt noch für zwei Produktionen am Set gearbeitet. In der Tragikomödie "Club der einsamen Herzen" stand sie 2018 neben Jutta Speidel, Hannelore Elsner (✝76) und Uschi Glas (75) vor der Kamera. In dem Film "Globin – das ist echt Troll" hatte sie schließlich ihre letzte Rolle.

Gulotta,Francesco Billie Zöckler, Schauspielerin

Gulotta,Francesco Billie Zöckler 2018 in München

Gulotta,Francesco Billie Zöckler, Jochen Busse und Jutta Speidel 2017



