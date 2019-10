Eine schreckliche Tragödie bei Formel-1-Star Jody Scheckter. Der ehemalige Rennfahrer machte sich spätestens seit seinem Weltmeistertitel 1979 einen Namen in der Sportwelt. In den vergangenen Jahren ist es allerdings ruhig um den gebürtigen Südafrikaner geworden. Jetzt macht Jody wieder Schlagzeilen, allerdings mit einer besonders tragischen Nachricht: Seine Tochter Ila ist mit gerade einmal 21 Jahren an einer Überdosis verstorben – und das nur einen Tag bevor sie einen Entzug starten wollte!

Das gaben die trauernden Eltern nun selbst in einem Statement bekannt. Demnach starb Ila bereits am 17. Oktober. Nach einer versehentlichen Überdosis sei sie eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Welche Substanzen sie genommen hat, ist nicht bekannt. Vor zwei Jahren wurde bei der damals 19-Jährigen ein Gehirntumor entdeckt, wenig später bekam sie Epilepsie. Die Krebsbehandlung und die Angst vor ihren schweren Krampfanfällen hätten Ila so sehr mitgenommen, dass sie zu Drogen griff. Damit sollte jetzt aber eigentlich Schluss sein. "Sie hatte die mutige Entscheidung getroffen, am nächsten Morgen einen Entzug zu starten. Ila wollte clean, gesund und glücklich sein und ein langes und sinnvolles Leben führen", hieß es in dem Statement von Jody und seiner Frau Clare.

Auch Ilas jüngere Schwester Poppy erinnert mit einem rührenden Instagram-Post an die Zweitjüngste von insgesamt sechs Geschwistern: "Meine wunderschöne Schwester Ila. Mein Herz ist gebrochen, du wurdest uns so früh genommen. Die Sucht hat dich mir genommen. Du warst ein ganz besonderer Mensch."

Getty Images Jody Scheckter, ehemaliger Formel-1-Weltmeister

Instagram / hugoscheckter Ila Scheckter, Jody Scheckters Tochter

Instagram / poppyxpx Poppy und Ila Scheckter



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de