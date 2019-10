Melanie Müller (31) ist eine echte Power-Frau! Die beliebte Ex-Der Bachelor-Kandidatin ist vor Kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Nun hat sie zu ihrer Tochter Mia Rose (2) auch noch Söhnchen Matty. Die zwei Kinder bedeuten der Ballermann-Sängerin alles. Mit ihren Fans teilt sie immer wieder süße Mama-Updates und lässt ihre Community so an ihrer Mutterrolle teilhaben. Jetzt postete die Blondine ein besonders süßes Familien-Pic.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Melli nun einen äußerst intimen Schnappschuss auf dem man die Entertainerin beim Kuscheln mit ihren beiden Sprösslingen sehen kann. "#kuscheltag #family #faulsein", schrieb die TV-Darstellerin zu dem Bildbeitrag. Ihre Follower freuen sich sehr über den familiären Einblick. "Süß, ihr drei", lautet ein Kommentar, der den allgemeinen Tonus trifft.

Mit ihrem Tatendrang eckt Melanie aber auch immer wieder bei anderen Mamas im Netz an. Sie kehrte kurz nach der Geburt ihres zweiten Babys sehr schnell wieder zurück auf die Bühne, was nicht überall gut ankommt.

Instagram / melanie.mueller_offiziell/ Melanie und Matty Müller

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller beim Oktoberfest in Wiesbaden

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Matty im Oktober 2019

Anzeige

Wie findet ihr das neue Mama-Bild von Melanie Müller? Ich finde es zuckersüß! Mir gefällt es nicht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de