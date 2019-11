Handelt sich Melanie Müller (31) zurecht einen Shitstorm ein? Die einstige Dschungelcamp-Siegerin gönnte sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes keine Auszeit. Nur wenige Tage nach dem Kaiserschnitt stand die Sängerin schon wieder auf der Bühne. Doch nicht nur Bühnenperformances stehen für die Wahlmallorquinerin auf dem Programm, sondern auch Videodrehs. Dorthin nahm Melanie nun auch ihr kleines Baby, was viele Promiflash-Leser tatsächlich feiern.

Den Ausflug von Klein-Matty in eine Tabledance-Bar finden viele Facebook-User alles andere als verwerflich: "Toll, die bekommt Arbeit und Kind unter ein Hut" und "Ich wäre damals froh gewesen, wenn ich mein Kind im Baby-Alter mit auf Arbeit hätte nehmen dürfen", wurde die Vollblut-Mama gelobt. Der Umgang der Blondine mit ihrer Rasselbande verlangt selbst ihren Kritikern ein Kompliment ab. "Mal ehrlich: Nein, es ist nicht optimal und voll und ganz richtig. Aber dazu muss man auch sagen: Die kleinen Würmer sind es schon vom Bauch aus gewohnt", meinte eine weitere Nutzerin.

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage fanden einige die laute Kulisse am Set jedoch weniger passend für ein so junges Baby: Von den 1.623 Teilnehmern (Stand: 18:50 Uhr) des Votings, meinten 82,6 Prozent (1.341 Stimmen), dass die Aktion nicht in Ordnung sei. Lediglich 17,4 Prozent (282 Votes) stimmten dafür ab, dass die 31-Jährige alles richtig mache.

Getty Images Melanie Müller, Musikerin

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren beiden Kindern

Facebook / Melanie.Mueller.official Melanie Müller, Oktober 2019

