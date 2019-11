Hollywood trauert um Brian Tarantina! Der US-amerikanische Schauspieler wirkte in zahlreichen Produktionen mit: So war er unter anderem in dem Gangster-Streifen "Carlito’s Way" oder in dem Mafia-Film "Donnie Brasco" an der Seite von Johnny Depp (56) und Al Pacino (79) zu sehen – und ist schon fast legendär für seine meist düsteren und sozial schwachen Rollen. Doch nun macht diese traurige Nachricht die Runde: Brian ist im Alter von 60 Jahren gestorben – womöglich kostete eine Überdosis ihn das Leben.

Wie TMZ berichtet, habe Brians Nichte ihn am Samstagmorgen leblos in seiner Wohnung in Manhattan gefunden. Sie habe gleich den Notruf alarmiert – doch jegliche Hilfe kam zu spät. Brian sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Polizei und Sanitäter sollen in der Nähe des Körpers eine verdächtige weiße Substanz sichergestellt haben. Ob es sich tatsächlich um Drogen handelt, ist bislang noch nicht bekannt. Das Online-Portal erklärt weiter, dass Brians genaue Todesursache nun von einem Gerichtsmediziner untersucht werde.

Brian schlüpfte in der Vergangenheit allerdings nicht nur in die Rolle des Schurken. Auch aus Serien-Klassikern wie "The Marvelous Mrs. Maisel" und Gilmore Girls war er bekannt. In Letzterer verkörperte den Kiosk-Besitzer Bootsy.

Getty Images Brian Tarantina, Schauspieler

Getty Images Brian Tarantina im Januar 2019

Getty Images "The Marvelous Mrs. Maisel"-Cast in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de