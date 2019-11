Chris Töpperwien (45) feierte am Donnerstagabend in München eine Premiere: Zum ersten Mal nahm der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat seine neue Partnerin Lili mit auf ein öffentliches Event. Erst Ende Oktober hatte der prominente Auswanderer bekannt gegeben, mit der hübschen Österreicherin liiert zu sein. Kennengelernt hatten sich die beiden in dem Optiker-Geschäft, in dem Lili arbeitet. Gegenüber Promiflash haben sie nun verraten, wie ihr gemeinsamer Auftritt gelaufen ist!

Für ihr erstes Red-Carpet-Date hatten sich Chris und seine Freundin die "Ohlala"-Premiere in Schuhbecks teatro ausgesucht – für Lili der perfekte Anlass: "Ich hätte mir keine schönere Veranstaltung aussuchen können für den ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt, weil ich alles, was mit Zirkus, Artisten, Showgirls zu tun hat, unheimlich liebe und spannend finde", berichtete sie begeistert im Gespräch mit Promiflash.

Auch Chris schwärmte von dem Event. "Ich wusste ja im Vorfeld schon, dass sie so was sehr mag, mit Artisten. Das Thema 'Ohlala' hatte natürlich den gewissen Reiz, auch für eine neue Beziehung. Da spielt natürlich immer das Knistern eine Rolle, das Verliebtsein, das Erotische und das ist natürlich eine wunderbare Veranstaltung gewesen zu diesem Thema, dass wir gemeinsam auftreten", sagte der 45-Jährige. Seine Lili sei wirklich wunderbar aufgenommen und behandelt worden. Als Sahnehäubchen kamen die zwei natürlich noch in den Genuss des Menüs von Alfons Schuhbeck. "Es war eine Veranstaltung der Extraklasse. Mal etwas ganz anderes als die üblichen Veranstaltungen, wo man sonst so eingeladen ist", schloss Chris ab.

Gulotta,Francesco / ActionPress Chris Töpperwien mit seiner Partnerin Lili (l.) bei der "Ohlala"-Premiere in Schuhbecks teatro

Bieber, Tamara / ActionPress Chris Töpperwien, Ex-Dschungelcamp-Kandidat

Gulotta,Francesco / ActionPress Chris Töpperwien mit Partnerin Lili und Starkoch Alfons Schuhbeck

