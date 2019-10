Chris Töpperwien (45) ist wieder verliebt! Der Currywurstmann trennte sich erst Anfang Oktober von seiner Freundin Delia, nachdem sie kurz zuvor noch ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt gefeiert hatten. Nach dem einvernehmlichen Beziehungs-Ende herrschte bei Chris keine betrübte Stimmung, im Gegenteil: Optimistisch schaute er in die Zukunft. Jetzt ist auch klar, warum: Der Goodbye Deutschland-Star hat eine neue Partnerin an seiner Seite!

Die frohe Botschaft gab der 45-Jährige auf Instagram bekannt. Unter ein Foto mit seiner Liebsten schrieb er: "Noch Fragen? So! Schönen Abend an alle Paparazzi und Liebespaare!" Bezug auf die Fotografen nahm der Ex-Dschungelcamper, weil er am Montagabend beim Spaziergang mit seiner Flamme in der Kölner Innenstadt erwischt worden war. Zu den Aufnahmen wollte er sich Anfang der Woche noch nicht äußern – die Bestätigung seiner frischen Beziehung hat er wohl lieber selbst übernommen.

Wie RTL berichtete, sei die Brünette Österreicherin und habe Chris vor Kurzem bei ihrer Arbeit als Optikerin kennengelernt. Nach dem Oktoberfest hatte der Brillenträger zwei Termine bei ihr. Wie seine Neue heißt, behält er vorerst noch für sich, auf ihrem Social-Media-Profil nennt sie sich Fitness-Meg.

Wenzel, Georg / ActionPress Delia und Chris Töpperwien bei der Angermaier Trachten-Nacht in Berlin

Anzeige

Detlef Zmeck / Future Image / ActionPress Chris Töpperwien im September 2019

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Chris Töpperwien im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de