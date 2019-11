Endlich ist die Katze aus dem Sack! Seit Monaten rätseln die Fans, wer in der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle – Die kleine Meerjungfrau" die Rolle von Prinz Eric übernehmen wird. Lange galt Harry Styles (25) als heißer Favorit für den Job, doch der lehnte im vergangenen Juli ab. Vier Monate später ist nun endlich klar, wer stattdessen den Gegenpart von Schauspielerin Halle Bailey übernehmen wird: Jonah Hauer-King hat das Rennen gemacht!

Verschiedene US-Medien berichteten, dass die Macher sich letztendlich für den 24-Jährigen entschieden haben. Für ihn dürfte dieser Streifen ein wichtiger Meilenstein seiner Karriere sein. Er hat zwar durch Filme wie "A Dog's Way Home" oder "The Songs of Names" schon erste Erfahrungen gesammelt. Aber eine derartig große Produktion ist für den gebürtigen Briten mit Sicherheit Neuland.

Die Rolle des Disney-Prinzen war ziemlich hart umkämpft. Nach der Absage von Harry fielen die Namen verschiedener Schauspieler. Christian Navarro (28) und Asher Angel (17) waren nur zwei der Konkurrenten, gegen die sich Jonah am Ende durchsetzen musste. Findet ihr, dass er die passende Besetzung ist? Stimmt ab!

